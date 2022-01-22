Шамиль Тарпищев оценил победу Даниила Медведева в третьем круге Australian Open

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал победу Даниила Медведева в матче третьего круга Открытого чемпионата Австралии с представителем Нидерландов Ботиком ван де Зандсхулпом со счётом 6:4, 6:4, 6:2.
«Сегодня Медведев был реально сильнее везде по чуть-чуть, кроме, возможно, розыгрыша второй подачи. Даниил играл очень плотно: эта плотность давала ему позиционные розыгрыши. В длинных розыгрышах Медведев был просто сильнее. Даня хорошо подавал и не проиграл ни одной подачи, играл с запасом. Результат закономерен.
Даниил в нормальной форме, набирает. Пока всё хорошо. Если говорить о продвижении по сетке, то всё тоже зависит от собственного состояния. Слабых соперников не бывает. Медведев сейчас в порядке. Будем надеяться, что всё будет хорошо», — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.
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