Даниил Медведев четыре года подряд выходит во вторую неделю Australian Open

Чемпион US Open — 2021, вторая ракетка мира россиянин Даниил Медведев четвёртый год подряд вышел в 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии.
Ранее россиянин в матче третьего круга Australian Open – 2022 в трёх сетах обыграл представителя Нидерландов Ботика ван де Зандсхулпа со счётом 6:4, 6:4, 6:2. За право выйти в четвертьфинал Медведев сразится с американцем Максимом Кресси.
Напомним, в 2021 году Медведев дошёл до финала Australian Open, где в трёх сетах уступил сербу Новаку Джоковичу со счётом 5:7, 2:6, 2:6. В 2020-м Даниил в тяжелейшем матче 1/8 финала проиграл швейцарцу Стэну Вавринке со счётом 2:6, 6:2, 6:4, 6:7 (2:7), 2:6. В 2019 году Медведев в 1/8 вышел на будущего чемпиона Джоковича. Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:7 (5:7), 6:2, 6:3 в пользу серба.
- 22 января 2022
-
11:08
-
11:08
-
11:05
-
10:56
-
10:54
-
10:43
-
10:42
-
10:40
-
10:23
-
10:00
-
09:57
-
09:45
-
09:21
-
09:20
-
08:05
-
07:24
-
07:12
-
06:02
-
05:42
-
04:37
-
04:33
-
02:37
- 21 января 2022
-
22:20
-
21:52
-
21:21
-
19:34
-
19:32
-
19:23
-
19:18
-
18:34
-
18:33
-
17:29
-
17:16
-
16:59
-
16:48