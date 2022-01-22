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Даниил Медведев четыре года подряд выходит во вторую неделю Australian Open

Даниил Медведев четыре года подряд выходит во вторую неделю Australian Open
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Чемпион US Open — 2021, вторая ракетка мира россиянин Даниил Медведев четвёртый год подряд вышел в 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии.

Ранее россиянин в матче третьего круга Australian Open – 2022 в трёх сетах обыграл представителя Нидерландов Ботика ван де Зандсхулпа со счётом 6:4, 6:4, 6:2. За право выйти в четвертьфинал Медведев сразится с американцем Максимом Кресси.

Напомним, в 2021 году Медведев дошёл до финала Australian Open, где в трёх сетах уступил сербу Новаку Джоковичу со счётом 5:7, 2:6, 2:6. В 2020-м Даниил в тяжелейшем матче 1/8 финала проиграл швейцарцу Стэну Вавринке со счётом 2:6, 6:2, 6:4, 6:7 (2:7), 2:6. В 2019 году Медведев в 1/8 вышел на будущего чемпиона Джоковича. Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:7 (5:7), 6:2, 6:3 в пользу серба.

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