Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Australian Open — 2022, 23 января, расписание, время начала матчей

Расписание и примерное время начала матчей 7-го игрового дня на Australian Open — 2022
Комментарии

Завтра, 23 января, на Открытом чемпионате Австралии состоится седьмой игровой день. «Чемпионат» предлагает вашему вниманию расписание матчей.

Australian Open. Женщины. Парный разряд. 1/8 финала
3:00 мск. Вероника Кудерметова (Россия) / Элисе Мертенс (Бельгия, 3) — Сюй Ифань (Китай) / Ян Чжаосюань (Китай, 14).

Женщины. 1/8 финала
3:00. Мэдисон Кис (США) — Паула Бадоса (Испания, 8).
4:30. Барбора Крейчикова (Чехия, 4) — Виктория Азаренко (Беларусь, 24).
5:00. Мария Саккари (Греция, 5) — Джессика Пегула (США, 21).
11:00. Эшли Барти (Австралия, 1) — Аманда Анисимова (США).

Мужчины. 1/8 финала
6:00. Рафаэль Надаль (Испания, 6) — Адриан Маннарино (Франция).
7:00. Александр Зверев (Германия, 3) — Денис Шаповалов (Канада, 14).
10:30. Гаэль Монфис (Франция, 17) — Миомир Кецманович (Сербия).
12:30. Маттео Берреттини (Италия, 7) — Пабло Карреньо-Буста (Испания, 19).

Расписание матчей Australian Open (женщины)
Расписание матчей Australian Open (мужчины)
Лёгкая прогулка после битвы с Кирьосом. Медведев шагнул во 2-ю неделю Australian Open Лёгкая прогулка после битвы с Кирьосом. Медведев шагнул во 2-ю неделю Australian Open
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022