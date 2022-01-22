Расписание и примерное время начала матчей 7-го игрового дня на Australian Open — 2022

Завтра, 23 января, на Открытом чемпионате Австралии состоится седьмой игровой день. «Чемпионат» предлагает вашему вниманию расписание матчей.
Australian Open. Женщины. Парный разряд. 1/8 финала
3:00 мск. Вероника Кудерметова (Россия) / Элисе Мертенс (Бельгия, 3) — Сюй Ифань (Китай) / Ян Чжаосюань (Китай, 14).
Женщины. 1/8 финала
3:00. Мэдисон Кис (США) — Паула Бадоса (Испания, 8).
4:30. Барбора Крейчикова (Чехия, 4) — Виктория Азаренко (Беларусь, 24).
5:00. Мария Саккари (Греция, 5) — Джессика Пегула (США, 21).
11:00. Эшли Барти (Австралия, 1) — Аманда Анисимова (США).
Мужчины. 1/8 финала
6:00. Рафаэль Надаль (Испания, 6) — Адриан Маннарино (Франция).
7:00. Александр Зверев (Германия, 3) — Денис Шаповалов (Канада, 14).
10:30. Гаэль Монфис (Франция, 17) — Миомир Кецманович (Сербия).
12:30. Маттео Берреттини (Италия, 7) — Пабло Карреньо-Буста (Испания, 19).
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