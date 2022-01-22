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Оже-Альяссим легко пробился в 1/8 финала Australian Open, где может сыграть с Рублёвым

Оже-Альяссим легко пробился в 1/8 финала Australian Open, где может сыграть с Рублёвым
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Канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим, посеянный на Открытом чемпионате Австралии под 9-м номером, пробился в 1/8 финала турнира «Большого шлема». В третьем круге он обыграл британца Даниэля Эванса со счётом 6:4, 6:1, 6:1. Продолжительность встречи составила1 час 53 минуты.

9-я ракетка мира Оже-Альяссим 17 раз подал навылет, реализовал 6 из 7 брейк-пойнтов и допустил 21 невынужденную ошибку. На счету 24-го номера мирового рейтинга из Великобритании — 1 эйс, ни одного брейка при 3 брейк-пойнтах и 19 невынужденных ошибок.

За выход в четвертьфинал Феликс Оже-Альяссим встретится с победителем пары Андрей Рублёв (Россия) — Марин Чилич (Хорватия). Турнир завершится 30 января.

Australian Open (м). 3-й круг
22 января 2022, суббота. 09:10 МСК
Даниэль Эванс
24
Великобритания
Даниэль Эванс
Д. Эванс
Окончен
0 : 3
1 2 3 4 5
             
4 		1 1    
6 		6 6    
             
Феликс Оже-Альяссим
9
Канада
Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим

Действующим победителем Australian Open является первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович. В прошлогоднем финале он обыграл россиянина Даниила Медведева со счётом 7:5, 6:2, 6:2.

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