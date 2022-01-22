Ольховский — о выходе Медведева в 1/8: Даниил очень нравится. В матче с Кресси он фаворит

Бывший российский теннисист Андрей Ольховский прокомментировал выход соотечественника Даниила Медведева в 1/8 финала Australian Open.

«Ожидаемая победа Медведева. Даниил очень нравится по игре сейчас: уверенно берёт своё, вырывает у соперников то, что можно. Самое главное, что Медведев очень грамотно играет по ситуации. Видно, что он готов психологически: не обращает внимания даже на тех же зрителей, что показал матч с Кирьосом.

Кресси — хороший соперник. На мой взгляд, матч будет очень интересным. Мы немного слышали о Кресси, но он интересный игрок, он очень неплохо подаёт. Конечно, Даня является фаворитом в этом матче», — сказал Ольховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.