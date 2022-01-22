Австралийская публика бурно отреагировала на слова Даниила Медведева после выхода в 1/8 AO

Австралийская публика бурно отреагировала на послематчевое интервью второй ракетки мира россиянина Даниила Медведева, который вышел во вторую неделю Australian Open четвёртый год подряд.
Россиянин в третьем круге Australian Open – 2022 обыграл представителя Нидерландов Ботика ван де Зандсхулпа со счётом 6:4, 6:4, 6:2. После победы Медведев потроллил местных болельщиков, заявив, что «в любых отношениях всегда бывают взлёты и падения». Даниил имел в виду прошлый матч с австралийцем Ником Кирьосом, где публика зачастую мешала россиянину в розыгрышах, поддерживая местного игрока.
Публикация доступна в «инстаграме» wwos. Права на видео принадлежат Tennis Australia.
За право выйти в четвертьфинал AO-2022 Медведев сразится с американцем Максимом Кресси.
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