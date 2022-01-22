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Камельзон: если Медведев выйдет на Надаля, то это будет сумасшедший матч

Камельзон: если Медведев выйдет на Надаля, то это будет сумасшедший матч
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Заслуженный тренер России Владимир Камельзон поделился мнением об уверенной победе второй ракетки мира Даниила Медведева в третьем круге Australian Open.

«Достаточно знать, что Медведев выиграл все три сета. Исход матча с голландцем можно было предсказать с закрытыми глазами. Теннисисты могли даже не выходить на корт.

Чем дальше по сетке проходит Медведев, тем интереснее матчи и сильнее соперники. В матче с Кресси будет своя интрига — нельзя недооценивать соперника. Интрига по отношению к Джоковичу растёт, Медведев готов быть первой ракеткой мира. Допускаю, что Медведев в итоге выйдет на Надаля — это будет сумасшедший матч», — сказал Камельзон в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

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