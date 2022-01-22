Синнер легко победил квалифаера, выбившего Маррея, и прошёл в 4-й круг Australian Open

Итальянский теннисист Янник Синнер, посеянный на Открытом чемпионате Австралии под 11-м номером, пробился в 1/8 финала турнира «Большого шлема». В третьем круге он обыграл японца Таро Дэниэла со счётом 6:4, 1:6, 6:3, 6:1. Продолжительность встречи составила 2 часа 42 минуты.

10-я ракетка мира Синнер 11 раз подал навылет, реализовал 6 из 15 брейк-пойнтов и допустил 31 невынужденную ошибку. На счету 120-го номера мирового рейтинга из Японии — 9 эйсов, 4 брейка при 3 брейк-пойнтах и 27 невынужденных ошибок.

За выход в четвертьфинал Янник Синнер сыграет с победителем пары Пабло Андухар (Испания) — Алекс де Минор (Австралия). Турнир завершится 30 января.

Действующим победителем Australian Open является первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович. В прошлогоднем финале он обыграл россиянина Даниила Медведева со счётом 7:5, 6:2, 6:2.