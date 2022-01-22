«Вижу себя 1-й ракеткой мира, я очень уверен в себе». Кресси — перед встречей с Медведевым

Соперник российского теннисиста Даниила Медведева по 1/8 финала Australian Open, американец Максим Кресси ответил на вопросы журналистов перед встречей со второй ракеткой мира.

«Вижу ли я себя в топ-10? Да, даже вижу себя первой ракеткой мира, я очень уверен в себе. Моим стилем игры можно победить любого, поэтому начиная с этого года я очень уверен в себе. Я недавно играл с Надалем и действительно считаю, что тот матч доставил ему достаточно трудностей.

Есть ли у меня спонсор? Пока нет. Я жду, когда у меня будет крупный прорыв и появятся рычаги для переговоров.

Сейчас я действительно придерживаюсь своего распорядка и очень дисциплинирован в плане мышления, я могу победить», — сказал Кресси на пресс-конференции Australian Open.