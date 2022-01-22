Чесноков предположил, почему Рублёв вылетел в третьем круге Australian Open

Полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года, победитель двух турниров серии «Мастерс» Андрей Чесноков прокомментировал поражение Андрея Рублёва от хорвата Марина Чилича в третьем круге Открытого чемпионата Австралии.

«Был момент, когда Рублёв подхватил коронавирус на турнире. Кажется, что это сбило игрока. Если бы Андрей предварительно сыграл один турнир перед АО, можно было понять его форму. Первые два круга у Рублёва были достаточно комфортными. Чилич же с каждым турниром играет всё лучше.

Думал, что Андрей всё же выкарабкается, когда он выиграл третий сет. Но ничего подобного. Чилич нашёл хорошую форму. У Андрея же были невынужденные ошибки. По идее, Рублёв сильнее, но нужно время и матчи», — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.