Евгений Кафельников высказался о сопернике Даниила Медведева в 1/8 финала Australian Open
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Бывшая первая ракетка мира, двукратный победитель турниров «Большого шлема» Евгений Кафельников оценил соперника Даниила Медведева в 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии — американца Максима Кресси.
«Кресси не знаю вообще. Даже не имею представления об этом теннисисте. Не думаю, что у Медведева возникнут какие-то проблемы с Кресси. Мы объективно видим, что Даниил один из ведущих или даже ведущий игрок в мировом теннисе. Нет никаких сомнений, что это будет относительно лёгкая прогулка», — сказал Кафельников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.
Действующим победителем Australian Open является первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович. В прошлогоднем финале он обыграл Медведева со счётом 7:5, 6:2, 6:2.
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