Собкин: Чилич переиграл Рублёва практически во всех компонентах. Хороший матч Марина

Заслуженный тренер России Борис Собкин прокомментировал поражение российского теннисиста Андрея Рублёва в матче третьего круга Australian Open с хорватом Марином Чиличем.

«Чилич переиграл Рублёва практически во всех компонентах. Андрей выглядел лучше только пять геймов матча, когда счёт был 3:1 в третьем сете. Всё остальное время Марин лучше подавал, принимал, был очень активным. Обычно Андрей играет активно, а здесь Марин и в этом компоненте его обыграл. Не могу сказать, что это плохой матч Рублёва. Это хороший матч Чилича», — сказал Собкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

Напомним, шестая ракетка мира россиянин Андрей Рублёв не сумел пробиться в 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии – 2022.

В третьем круге Рублёв (5) проиграл представителю Хорватии Марину Чиличу (27) со счётом 5:7, 6:7 (3:7), 6:3, 3:6.