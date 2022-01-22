Собкин: Чилич переиграл Рублёва практически во всех компонентах. Хороший матч Марина

Заслуженный тренер России Борис Собкин прокомментировал поражение российского теннисиста Андрея Рублёва в матче третьего круга Australian Open с хорватом Марином Чиличем.
«Чилич переиграл Рублёва практически во всех компонентах. Андрей выглядел лучше только пять геймов матча, когда счёт был 3:1 в третьем сете. Всё остальное время Марин лучше подавал, принимал, был очень активным. Обычно Андрей играет активно, а здесь Марин и в этом компоненте его обыграл. Не могу сказать, что это плохой матч Рублёва. Это хороший матч Чилича», — сказал Собкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
Напомним, шестая ракетка мира россиянин Андрей Рублёв не сумел пробиться в 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии – 2022.
В третьем круге Рублёв (5) проиграл представителю Хорватии Марину Чиличу (27) со счётом 5:7, 6:7 (3:7), 6:3, 3:6.
- 22 января 2022
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