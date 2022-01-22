Даниил Медведев проанализировал игру будущего соперника на Australian Open — 2022

Вторая ракетка мира россиянин Даниил Медведев поделился ожиданиями от матча с американцем Максимом Кресси в 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии – 2022.

Ранее в матче третьего круга Медведев уверенно обыграл представителя Нидерландов Ботика ван де Зандсхулпа со счётом 6:4, 6:4, 6:2. Даниил – единственный россиянин, пробившийся во вторую неделю Australian Open – 2022.

«Я с ним ни разу не играл, он очень хорошо начал год. Сыграл в финале, у него было, по-моему, 1 или 2 сетбола в первом сете с Надалем, поэтому он находится в хорошей форме, сильно подаёт, часто ходит к сетке. Попробую подготовиться и тактически, и физически, показать хороший теннис», — сказал Медведев на YouTube-канале Eurosport.