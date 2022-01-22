Виландер: не уверен, что мы когда-либо ещё увидим прежнюю великую Осаку

Бывшая первая ракетка мира швед Матс Виландер высказался о неудачном выступлении японки Наоми Осаки на Australian Open. Она в матче третьего круга уступила американке Аманде Анисимовой со счётом 6:4, 3:6, 6:7 (5:10).



«Я не уверен, что мы когда-либо ещё увидим прежнюю великую Осаку, которая может выигрывать турниры «Большого шлема». Но нужно понимать, что ей очень тяжело. Не думаю, что стоит ждать её возвращения на прежние высоты», — сказал Виландер в эфире Eurosport.



Во время «Ролан Гаррос» в 2021 году Осака рассказала о психологических проблемах. Тогда она призналась, что ей тяжело давать пресс-конференции из-за чувства тревоги. Спортсменка заявила, что не будет общаться с журналистами, после чего её оштрафовали организаторы. В дальнейшем японка снялась с турнира.