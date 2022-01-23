Американка Кис сенсационно обыграла 6-ю ракетку мира и первой пробилась в 1/4 финала AO

В Мельбурне (Австралия) на стадионе «Мельбурн Парк. Род Лэйвер Арена» состоялся матч 4-го круга престижного теннисного турнира Australian Open – 2022, в котором 26-летняя американка Мэдисон Кис (51-й номер WTA) противостояла представительнице Испании Пауле Бадосе (6-й номер WTA).

Встреча завершилась победой Кис в двух сетах – 6:3, 6:1. Продолжительность матча составила 1 час 9 минут.

На счету Кис в этом матче 3 подачи навылет, 1 двойная ошибка и 5 из 16 (31%) реализованных брейк-пойнтов. У её именитой оппонентки – 1 эйс, 10 двойных ошибок и 1 (100%) успешный брейк.

Таким образом, Кис первая пробилась в ¼ финала Australian Open – 2022, где ей будет противостоять победительница пары Барбора Крейчикова (Чехия, 4-й номер WTA) – Виктория Азаренко (Беларусь, 25-й номер WTA).