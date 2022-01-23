Симона Халеп: Даррен Кэхилл — самый важный человек в моей карьере

Экс первая ракетка мира, румынка Симона Халеп, вышедшая в 1/8 финала Australian Open, поделилась впечатлениями от совместной работы с тренером Дарреном Кэхиллом, который недавно начал помогать американке Аманде Анисимовой.



«Я думаю, что он очень особенный. То, как он говорит, как он всегда даёт тебе советы, думаю, это очень необычно. Когда он действительно верит в игрока, я думаю, он передаёт эту веру игроку. В итоге чувствуешь себя намного увереннее и намного безопаснее на корте. Для меня он был самым важным человеком в моей карьере. С ним я смогла добиться больших титулов.



Он также научил меня быть лучшим человеком за пределами корта, больше радоваться жизни. Благодаря ему я теперь разговариваю со всеми. Мне нравится общаться с игроками, в раздевалке, с людьми на улице.



Для меня он был очень важным человеком на протяжении всей моей жизни. И это не только теннис. Но, да, я вижу, что сейчас он добивается успеха и с Амандой. Вчера она играла великолепно. Я рада за них», — передаёт слова румынки Симоны Халеп Tennis World со ссылкой на Tennis Majors.



Напомним, в третьем круге Australian Open Аманда Анисимова обыграла действующую чемпионку турнира, японку Наоми Осаку.

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