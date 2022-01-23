Азаренко уступила Крейчиковой в матче 1/8 финала Australian Open

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко не сумела выйти в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии. В матче третьего круга турнира она уступила представительнице Чехии Барборе Крейчиковой — 2:6, 2:6.
Продолжительность противостояния составила 1 час 25 минут. Занимающая 4-е место в мировом рейтинге Крейчикова выполнила 6 эйсов, допустила две двойные ошибки и реализовала 5 из 10 брейк-пойнтов. На счету 25-й ракетки мира Азаренко 1 эйс, 6 двойных ошибок и 1 брейк.
В четвертьфинале Барбора Крейчикова сыграет с американкой Мэдисон Кис (51-й номер WTA), которая в третьем круге сенсационно победила шестую ракетку мира, испанку Паулу Бадосу — 6:3, 6:1.
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За свою карьеру Виктория Азаренко дважды выигрывала Открытый чемпионат Австралии по теннису.
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