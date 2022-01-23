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Азаренко уступила Крейчиковой в матче 1/8 финала Australian Open

Азаренко уступила Крейчиковой в матче 1/8 финала Australian Open
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Белорусская теннисистка Виктория Азаренко не сумела выйти в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии. В матче третьего круга турнира она уступила представительнице Чехии Барборе Крейчиковой — 2:6, 2:6.

Продолжительность противостояния составила 1 час 25 минут. Занимающая 4-е место в мировом рейтинге Крейчикова выполнила 6 эйсов, допустила две двойные ошибки и реализовала 5 из 10 брейк-пойнтов. На счету 25-й ракетки мира Азаренко 1 эйс, 6 двойных ошибок и 1 брейк.

В четвертьфинале Барбора Крейчикова сыграет с американкой Мэдисон Кис (51-й номер WTA), которая в третьем круге сенсационно победила шестую ракетку мира, испанку Паулу Бадосу — 6:3, 6:1.

Australian Open (ж). 4-й круг
23 января 2022, воскресенье. 04:45 МСК
Барбора Крейчикова
4
Чехия
Барбора Крейчикова
Б. Крейчикова
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
2 		2  
         
Виктория Азаренко
25
Беларусь
Виктория Азаренко
В. Азаренко

За свою карьеру Виктория Азаренко дважды выигрывала Открытый чемпионат Австралии по теннису.

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Новости. Теннис
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