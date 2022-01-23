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Пегула сенсационно обыграла Саккари и вышла в четвертьфинал Australian Open

Пегула сенсационно обыграла Саккари и вышла в четвертьфинал Australian Open
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Американская теннисистка Джессика Пегула пробилась в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии, обыграв в матче третьего круга гречанку Марию Саккари.

Встреча между 21-й ракеткой мира Пегулой и занимающей 8-е место в рейтинге WTA Саккари завершилась со счётом 7:6, 6:3 в пользу американки. На тай-брейке Пегула не позволила набрать сопернице ни одного очка.

Продолжительность противостояния составила 1 час 35 минут. Американка выполнила 6 эйсов, допустила 2 двойные ошибки и не реализовала 3 брейк-пойнта из 5. Гречанка 4 раза подала навылет, сделала 5 двойных ошибок и использовала 2 брейк-пойнта из 6.

Australian Open (ж). 4-й круг
23 января 2022, воскресенье. 05:30 МСК
Джессика Пегула
21
США
Джессика Пегула
Д. Пегула
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 7 		6  
6 0 		3  
         
Мария Саккари
8
Греция
Мария Саккари
М. Саккари

В четвертьфинале Джессика Пегула встретится с победительницей матча между австралийкой Эшли Барти и представительницей США Амандой Анисимовой.

Australian Open завершится 30 января.

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