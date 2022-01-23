Пегула сенсационно обыграла Саккари и вышла в четвертьфинал Australian Open

Американская теннисистка Джессика Пегула пробилась в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии, обыграв в матче третьего круга гречанку Марию Саккари.
Встреча между 21-й ракеткой мира Пегулой и занимающей 8-е место в рейтинге WTA Саккари завершилась со счётом 7:6, 6:3 в пользу американки. На тай-брейке Пегула не позволила набрать сопернице ни одного очка.
Продолжительность противостояния составила 1 час 35 минут. Американка выполнила 6 эйсов, допустила 2 двойные ошибки и не реализовала 3 брейк-пойнта из 5. Гречанка 4 раза подала навылет, сделала 5 двойных ошибок и использовала 2 брейк-пойнта из 6.
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В четвертьфинале Джессика Пегула встретится с победительницей матча между австралийкой Эшли Барти и представительницей США Амандой Анисимовой.
Australian Open завершится 30 января.
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