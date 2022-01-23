Шаповалов уверенно обыграл Зверева и стал соперником Надаля по 1/4 финала Australian Open

Канадский теннисист Денис Шаповалов, посеянный на Открытом чемпионате Австралии под 14-м номером, пробился в 1/4 финала турнира «Большого шлема». В 1/8 финала он обыграл третью ракетку мира, немца Александра Зверева со счётом 6:3, 7:6 (7:5), 6:3. Продолжительность встречи составила 2 часа 22 минуты.

Шаповалов 3 раза подал навылет, реализовал 4 из 6 брейк-пойнтов и допустил 35 невынужденных ошибок. На счету Зверева — 3 эйса, 2 брейка при 5 брейк-пойнтах и 32 невынужденные ошибки.

За выход в полуфинал Денис Шаповалов сразится с 20-кратным победителем турниров «Большого шлема», испанским теннисистом Рафаэлем Надалем. Ранее сегодня, 23 января, он обыграл француза Адриана Маннарино. Соревнования завершатся 30 января.

Действующим победителем Australian Open является первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович. В прошлогоднем финале он обыграл россиянина Даниила Медведева со счётом 7:5, 6:2, 6:2.