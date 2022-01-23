Шаповалов уверенно обыграл Зверева и стал соперником Надаля по 1/4 финала Australian Open

Канадский теннисист Денис Шаповалов, посеянный на Открытом чемпионате Австралии под 14-м номером, пробился в 1/4 финала турнира «Большого шлема». В 1/8 финала он обыграл третью ракетку мира, немца Александра Зверева со счётом 6:3, 7:6 (7:5), 6:3. Продолжительность встречи составила 2 часа 22 минуты.
Шаповалов 3 раза подал навылет, реализовал 4 из 6 брейк-пойнтов и допустил 35 невынужденных ошибок. На счету Зверева — 3 эйса, 2 брейка при 5 брейк-пойнтах и 32 невынужденные ошибки.
За выход в полуфинал Денис Шаповалов сразится с 20-кратным победителем турниров «Большого шлема», испанским теннисистом Рафаэлем Надалем. Ранее сегодня, 23 января, он обыграл француза Адриана Маннарино. Соревнования завершатся 30 января.
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Действующим победителем Australian Open является первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович. В прошлогоднем финале он обыграл россиянина Даниила Медведева со счётом 7:5, 6:2, 6:2.
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