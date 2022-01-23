Глава Tennis Australia заявил, что Новак Джокович намерен вернуться на Australian Open

Президент австралийской федерации тенниса Крейг Тайли ответил, планирует ли первая ракетка мира серб Новак Джокович в дальнейшем принимать участие в Открытом чемпионате Австралии, 9-кратным чемпионом которого является.

Напомним, ходатайство адвокатов Джоковича, которому ранее повторно аннулировали визу из-за того, что он прибыл в страну невакцинированным без исключительных обстоятельств, было отклонено Федеральным судом. Новак окончательно проиграл дело. Таким образом, ему не удалось получить австралийскую визу, и он был депортирован. Судья обязал Новака оплатить судебные издержки, однако, согласно последней информации, эту обязанность взяла на себя Федерация тенниса Австралии. При этом по закону правительство должно запретить Джоковичу въезд в страну на три года.

«Да. Конечно, ему нужно ещё отыграть этот сезон, но он намерен. В конце концов, он первая ракетка мира и очень любит Australian Open», — приводит слова Тайли The Guardian.