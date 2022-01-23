Примерное время начала матча Медведева и других встреч 8-го игрового дня на АО

Завтра, 24 января, на Открытом чемпионате Австралии состоится восьмой игровой день. «Чемпионат» предлагает вашему вниманию расписание матчей с участием россиян.
Australian Open. Женщины. Парный разряд. 1/8 финала
3:00 мск. Кэролайн Доулхайд (США, 9) / Сторм Сэндерс (Австралия, 9) — Марта Костюк (Украина) / Даяна Ястремская (Украина).
3:00 мск. Виктория Кужмова (Словакия, 16) / Вера Звонарёва (Россия, 16) — Суко Аояма (Япония, 2) / Эна Шибахара (Япония, 2).
Женщины. 1/8 финала
3:00. Даниэль Коллинз (США, 27) — Элисе Мертенс (Бельгия, 19).
5:00. Симона Халеп (Румыния, 14) — Ализе Корне (Франция).
9:30. Ига Свёнтек (Польша, 7) — Сорана Кырстя (Румыния).
11:00. Кайя Канепи (Эстония) — Арина Соболенко (Беларусь, 2).
Мужчины. 1/8 финала
6:00. Максим Кресси (США) — Даниил Медведев (Россия, 2).
6:00. Марин Чилич (Хорватия, 27) — Феликс Оже-Альяссим (Канада, 9).
6:30. Алекс де Минор (Австралия, 32) — Янник Синнер (Италия, 11).
11:00. Тейлор Фритц (США, 20) — Стефанос Циципас (Греция, 4).
Действующим победителем Australian Open в мужском одиночном разряде является серб Новак Джокович. У женщин — японка Наоми Осака. Стартовый турнир «Большого шлема» 2022 года завершится 30 января.
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