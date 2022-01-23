Беккер раскритиковал Зверева за поражение от Шаповалова на Australian Open — 2022
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Шестикратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира немец Борис Беккер раскритиковал соотечественника Александра Зверева за игру в матче с канадцем Денисом Шаповаловым в 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии – 2022. Встреча завершилась со счётом 6:3, 7:6 (7:5), 6:3 в пользу канадца.
«Тонуса тела, агрессивности и динамичности не было с самого начала. У него был шанс вернуться во втором сете. Но после этого он выглядел совсем не хорошо. Лёгкости в ногах также не было, присутствовала какая-то узколобость в игре. Чего мне не хватало, так это его эмоционального подъёма, проявления силы воли. У всех нас бывают плохие дни, но языка тела в этом всём не хватало», — приводит слова Беккера Eurosport.de.\
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