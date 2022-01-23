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«Момент, когда обыгрываешь 3-ю ракетку мира». ATP показала победные эмоции Шаповалова

«Момент, когда обыгрываешь 3-ю ракетку мира». ATP показала победные эмоции Шаповалова
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14-я ракетка мира канадский теннисист Денис Шаповалов вышел в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии – 2022, неожиданно обыграв третьего сеяного немца Александра Зверева.

Встреча завершилась со счётом 6:3, 7:6 (7:5), 6:3 в пользу 22-летнего канадца. Продолжительность матча составила 2 часа 22 минуты.

В честь победы Шаповалова ATP опубликовала видео с эмоциями Дениса. «Тот момент, когда обыгрываешь третью ракетку мира, чтобы выйти в четвертьфинал АО», — подписали видео в пресс-службе ATP.

Публикация доступна в «инстаграме» ATP Tour. Права на видео принадлежат Tennis Australia.

За право выйти в полуфинал Australian Open – 2022 Шаповалов поборется с 20-кратным чемпионом турниров «Большого шлема» испанцем Рафаэлем Надалем.

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