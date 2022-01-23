Зверев не обойдёт Медведева по итогам Australian Open. Даниил останется 2-й ракеткой мира

После поражения в 4-м круге Открытого чемпионата Австралии немецкий теннисист Александр Зверев уже не сможет сместить россиянина Даниила Медведева со 2-й строчки рейтинга ATP.
Александр по итогам Australian Open имел возможность обогнать Даниила Медведева в рейтинге 52 недель ATP. Для этого ему нужно было завоевать титул, а россиянин при этом не дошёл бы до полуфинала.
Отметим, что шансы Зверева обогнать в ближайшие недели первого номера рейтинга Новака Джоковича тоже уменьшились.
Это произошло после того, как канадский теннисист Денис Шаповалов, сеяный на Открытом чемпионате Австралии под 14-м номером, пробился в 1/4 финала турнира «Большого шлема». В 1/8 финала он обыграл третью ракетку мира, немца Александра Зверева со счётом 6:3, 7:6 (7:5), 6:3.
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