Надаль признался, что не удивлён победе Шаповалова над Зверевым на Australian Open — 2022

20-кратный чемпион турниров «Большого шлема» испанец Рафаэль Надаль прокомментировал победу канадца Дениса Шаповалова над немцем Александром Зверевым в 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии – 2022. Именно с Шаповаловым Надаль сразится за выход в полуфинал турнира.
«Я не сильно удивлён. Я веду к тому, что да, он был фаворитом турнира больше из-за своего места в рейтинге, но был ли он явным фаворитом прошедшего матча, нет? Я уже не раз отмечал то, как хорош Денис, когда он в форме. Да, конечно, вы не ожидали от него победы в трёх сетах, но это произошло.
Конечно, я не видел матча, но результат говорит о том, что Денис провёл отличную встречу. Не знаю, хорошо играл Саша или нет, но даже если он не играл фантастически, победа Дениса над Сашей в трёх сетах говорит о том, что Шаповалов провёл великолепный матч.
Результат матча – сенсация? Честно говоря, нет, его вообще было сложно спрогнозировать», — сказал Надаль на пресс-конференции.
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