Александр Зверев: Шаповалов заслужил победу, а я сегодня был ужасен

Третья ракетка мира, немец Александр Зверев прокомментировал неожиданное поражение от канадца Дениса Шаповалова в 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии – 2022. Встреча завершилась со счётом 6:3, 7:6 (7:5), 6:3 в пользу 22-летнего канадца.

За право выйти в полуфинал Australian Open – 2022 Шаповалов поборется с 20-кратным чемпионом турниров «Большого шлема», испанцем Рафаэлем Надалем.

«Если честно, для меня в этом матче не было почти ничего хорошего. Наверное, это один из моих худших матчей после Уимблдона. Конечно, нужно отдать должное Денису – он заслужил, очень много работал и здорово прибавил. Но я должен смотреть и на себя. И сегодня я, по-моему, был ужасен», — сказал Зверев на пресс-конференции.