Шаповалов высказался о предстоящем матче с Надалем на Australian Open

Канадский теннисист Денис Шаповалов высказался о своём предстоящем четвертьфинальном матче с 20-кратным победителем турниров «Большого шлема» Рафаэлем Надалем на Открытом чемпионате Австралии.

«Я ожидаю долгой битвы с Надалем. Он заставляет соперников долго играть, и его защита хороша. Я должен стараться придерживаться своего стиля, быть терпеливым, продолжать делать то, что я делаю, и выбирать правильные точки для агрессивной игры», — сказал Шаповалов на пресс-конференции Australian Open.

Напомним, ранее сегодня, 23 января, канадский теннисист Денис Шаповалов, посеянный на Открытом чемпионате Австралии под 14-м номером, пробился в 1/4 финала турнира «Большого шлема». В 1/8 финала он обыграл третью ракетку мира, немца Александра Зверева со счётом 6:3, 7:6 (7:5), 6:3.