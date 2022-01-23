Шаповалов оценил статистику Зверева против топ-20 на турнирах «Большого шлема»

Канадский теннисист Денис Шаповалов высказал мнение о статистике немецкого теннисиста Александра Зверева против игроков топ-20 на турнирах «Большого шлема». Напомним, Зверев четырежды побеждал теннисистов из двадцатки, над топ-10 у Александра пока нет ни одной победы в рамках «Шлемов».

«Нет, это вообще не обсуждалось перед игрой. Если честно, я думаю, что каждый турнир уникален. Он уже достиг финала «Большого шлема», так что он немного вне этого. Но я знал, что способен сегодня победить», — сказал Шаповалов на пресс-конференции Australian Open.

Напомним, ранее сегодня, 23 января, канадский теннисист Денис Шаповалов, посеянный на Открытом чемпионате Австралии под 14-м номером, пробился в 1/4 финала турнира «Большого шлема». В 1/8 финала он обыграл третью ракетку мира, немца Александра Зверева со счётом 6:3, 7:6 (7:5), 6:3.