Беккер назвал причины поражения Зверева в матче с Шаповаловым на Australian Open — 2022

Шестикратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, немец Борис Беккер поделился впечатлениями от игры соотечественника Александра Зверева в матче с канадцем Денисом Шаповаловым в 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии – 2022. Встреча завершилась со счётом 6:3, 7:6 (7:5), 6:3 в пользу канадца.
«Очень обидно, что Саша так и не нашёл свою игру. Он не смог развить ни динамику, ни агрессию. С самого начала матча складывалось ощущение, что Шаповалов на шаг быстрее. Сильнейшее оружие Саши – подача, но сегодня мы увидели три эйса при восьми двойных ошибках. Также он слишком часто выжидал на задней линии и просто отдавал мяч назад в надежде на ошибку соперника. Но для этого Шаповалов был слишком хорош сегодня. Саша вообще не пытался давить на Дениса.
Не знаю, что с ним произошло, но раньше он буквально излучал уверенность, но в эти недели в Австралии что-то пошло не так», — приводит слова Беккера Eurosport.de.
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