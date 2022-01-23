Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Чесноков: Шаповалов играл как бог. Зверев же не был готов психологически

Чесноков: Шаповалов играл как бог. Зверев же не был готов психологически
Комментарии

Полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года, победитель двух турниров серии «Мастерс» Андрей Чесноков прокомментировал победу представителя Канады Дениса Шаповалова над третьей ракеткой мира из Германии Александром Зверевым в 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии.

«Шаповалов сегодня играл как бог. Он прошёл тяжёлую психологическую подготовку в играх с сильными соперниками. Чего нельзя сказать про Зверева. У Александра нервы так не играли. Всё было комфортно — первые три матча он выиграл в трёх сетах. В итоге немец не был готов психологически, когда Шаповалов на него наехал, он мандражнул.

У Медведева не так много высокорейтинговых соперников? Мы теперь видим, что надо хорошо играть со всеми. Кресси не сдастся, как только Даниил выйдет на корт», — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Филиным.

Шаповалов выбил Зверева! Медведев после Australian Open сохранит 2-е место в рейтинге ATP Шаповалов выбил Зверева! Медведев после Australian Open сохранит 2-е место в рейтинге ATP
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022