Ольховский: игра Зверева разочаровала. В матче с Шаповаловым он выступил слабо
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Прославленный российский теннисист Андрей Ольховский высказался о победе представителя Канады Дениса Шаповалова над третьей ракеткой мира из Германии Александром Зверевым в 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии.
«Игра Зверева разочаровала. Ранее он подавал уверенно, чего нельзя сказать о сегодняшнем матче. Он выступил слабо и беззубо. Непонятно, за счёт чего Зверев планировал выиграть у Шаповалова. Это не тот Зверев, который был в конце прошлого года.
Шаповалов атакует остро, всегда старается рисковать. Но он нестабилен. Если бы Денис всегда играл рискованно и попадал в корт — другое дело. К сожалению, за взлётом у него идёт падение», — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Филиным.
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