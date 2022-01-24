Даниил Медведев — Максим Кресси: текстовая онлайн-трансляция матча Australian Open

Сегодня, 24 января, в Мельбурне состоится матч 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии, в котором сыграют россиянин Даниил Медведев, посеянный под вторым номером, и американец Максим Кресси.



Поединок поставлен третьим запуском на арене Маргарет Корт и начнётся не раньше 6:00 мск. Это будет первая встреча Медведева и Кресси.



«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию противостояния:

текстовая онлайн-трансляция матча Даниил Медведев — Максим Кресси на Australian Open.



Победитель этого матча в четвертьфинале сыграет либо с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом (9), либо с хорватом Марином Чиличем (27).



Действующим чемпионом Australian Open является первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович. В прошлогоднем финале он обыграл Медведева со счётом 7:5, 6:2, 6:2.