Даниил Медведев — Максим Кресси: текстовая онлайн-трансляция матча Australian Open

Сегодня, 24 января, в Мельбурне состоится матч 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии, в котором сыграют россиянин Даниил Медведев, посеянный под вторым номером, и американец Максим Кресси.
Поединок поставлен третьим запуском на арене Маргарет Корт и начнётся не раньше 6:00 мск. Это будет первая встреча Медведева и Кресси.
«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию противостояния:
текстовая онлайн-трансляция матча Даниил Медведев — Максим Кресси на Australian Open.
Победитель этого матча в четвертьфинале сыграет либо с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом (9), либо с хорватом Марином Чиличем (27).
Действующим чемпионом Australian Open является первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович. В прошлогоднем финале он обыграл Медведева со счётом 7:5, 6:2, 6:2.
- 24 января 2022
-
02:00
- 23 января 2022
-
23:56
-
23:20
-
22:44
-
22:18
-
21:46
-
17:23
-
16:51
-
15:17
-
14:11
-
14:08
-
13:32
-
13:14
-
13:10
-
12:40
-
12:29
-
12:23
-
12:13
-
12:06
-
11:58
-
11:57
-
11:42
-
11:25
-
11:22
-
11:05
-
10:58
-
10:52
-
10:50
-
10:23
-
10:19
-
10:07
-
09:55
-
09:53
-
09:46
-
09:34