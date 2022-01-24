Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Даниил Медведев — Максим Кресси, Australian Open, 1/8 финала, текстовая онлайн-трансляция матча

Даниил Медведев — Максим Кресси: текстовая онлайн-трансляция матча Australian Open
Комментарии

Сегодня, 24 января, в Мельбурне состоится матч 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии, в котором сыграют россиянин Даниил Медведев, посеянный под вторым номером, и американец Максим Кресси.

Поединок поставлен третьим запуском на арене Маргарет Корт и начнётся не раньше 6:00 мск. Это будет первая встреча Медведева и Кресси.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию противостояния:
текстовая онлайн-трансляция матча Даниил Медведев — Максим Кресси на Australian Open.

Победитель этого матча в четвертьфинале сыграет либо с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом (9), либо с хорватом Марином Чиличем (27).

Действующим чемпионом Australian Open является первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович. В прошлогоднем финале он обыграл Медведева со счётом 7:5, 6:2, 6:2.

«Вижу себя первой ракеткой мира». С кем сыграет Медведев за четвертьфинал Australian Open «Вижу себя первой ракеткой мира». С кем сыграет Медведев за четвертьфинал Australian Open
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022