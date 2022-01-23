Турнирная сетка и результаты всех матчей 7-го игрового дня на Australian Open — 2022

Сегодня, 23 января, на Открытом чемпионате Австралии прошёл седьмой игровой день. «Чемпионат» предлагает вашему вниманию результаты матчей четвёртого круга в мужском и женском одиночном разрядах.



Australian Open. Мужчины. Четвёртый круг

Адриан Маннарино (Италия) – Рафаэль Надаль (Испания, 6) – 6:7, 2:6, 2:6.

Александр Зверев (Германия, 3) – Денис Шаповалов (Канада, 14) — 6:3, 7:6, 6:3.

Миомир Кецманович (Сербия) – Гаэль Монфис (Франция, 17) – 5:7, 6:7, 3:6.

Пабло Карреньо-Буста (Испания, 19) – Маттео Берретини (Италия, 7) – 7:5, 7:6, 6:4.

Australian Open. Женщины. Четвёртый круг

Мэдисон Кис (США) – Паула Бадоса (Испания, 8) – 6:3, 6:1.

Барбора Крейчикова (Чехия, 4) – Виктория Азаренко (Беларусь, 24) – 6:2, 6:2.

Джессика Пегула (США, 21) – Мария Саккари (Греция, 5) – 7:6, 6:3.

Эшли Барти (Австралия, 1) – Аманда Анисимова (США) – 6:4, 6:3.

Действующим победителем Australian Open в мужском одиночном разряде является первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович. В прошлогоднем финале он обыграл Даниила Медведева со счётом 7:5, 6:2, 6:2.

В 2021 году титул у женщин завоевала японка Наоми Осака. В финале она победила американку Дженнифер Брэйди — 6:4, 6:2.