Турнирная сетка и результаты всех матчей 7-го игрового дня на Australian Open — 2022

Сегодня, 23 января, на Открытом чемпионате Австралии прошёл седьмой игровой день. «Чемпионат» предлагает вашему вниманию результаты матчей четвёртого круга в мужском и женском одиночном разрядах.
Australian Open. Мужчины. Четвёртый круг
Адриан Маннарино (Италия) – Рафаэль Надаль (Испания, 6) – 6:7, 2:6, 2:6.
Александр Зверев (Германия, 3) – Денис Шаповалов (Канада, 14) — 6:3, 7:6, 6:3.
Миомир Кецманович (Сербия) – Гаэль Монфис (Франция, 17) – 5:7, 6:7, 3:6.
Пабло Карреньо-Буста (Испания, 19) – Маттео Берретини (Италия, 7) – 7:5, 7:6, 6:4.
Australian Open. Женщины. Четвёртый круг
Мэдисон Кис (США) – Паула Бадоса (Испания, 8) – 6:3, 6:1.
Барбора Крейчикова (Чехия, 4) – Виктория Азаренко (Беларусь, 24) – 6:2, 6:2.
Джессика Пегула (США, 21) – Мария Саккари (Греция, 5) – 7:6, 6:3.
Эшли Барти (Австралия, 1) – Аманда Анисимова (США) – 6:4, 6:3.
Действующим победителем Australian Open в мужском одиночном разряде является первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович. В прошлогоднем финале он обыграл Даниила Медведева со счётом 7:5, 6:2, 6:2.
В 2021 году титул у женщин завоевала японка Наоми Осака. В финале она победила американку Дженнифер Брэйди — 6:4, 6:2.
- 23 января 2022
-
22:18
-
21:46
-
17:23
-
16:51
-
15:17
-
14:11
-
14:08
-
13:32
-
13:14
-
13:10
-
12:40
-
12:29
-
12:23
-
12:13
-
12:06
-
11:58
-
11:57
-
11:42
-
11:25
-
11:22
-
11:05
-
10:58
-
10:52
-
10:50
-
10:23
-
10:19
-
10:07
-
09:55
-
09:53
-
09:46
-
09:34
-
09:17
-
07:21
-
06:30
-
06:18