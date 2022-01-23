Джон Макинрой о Джоковиче: эпопея с депортацией сильно скажется на Новаке

Прославленный теннисист Джон Макинрой полагает, что сага с депортацией Новака Джоковича из Австралии сильно ударит по спортсмену.

«Нет сомнений, что вся эта эпопея с депортацией сильно скажется на Новаке. Теперь непонятна ситуация с Открытым чемпионатом Франции, с Уимблдоном. Ему абсолютно не важны остальные турниры, и это очень неприятная ситуация для парня, напряжённо работавшего для того, чтобы его любили.

Тяжело быть обожаемым миллионами, и я сталкивался с ситуацией, когда буквально весь мир против тебя. Но все равно нам хочется быть любимыми. Когда Новак проиграл Даниилу Медведеву в финале US Open и собирался отправиться в Австралию, он подчеркнул особое отношение к нему публики на «Зелёном континенте». Австралия – то место где к нему относятся по-особенному, а он даже не вышел там на корт. Смехотворная ситуация. И я не знаю, что произойдёт дальше.

Психологически Новак очень силён. Помните, как пару лет назад он пропал с теннисных радаров, когда выиграл за короткий срок четыре турнира «Большого Шлема», а потом испытал дичайший спад, длившийся года полтора? Он же потом вернулся ещё сильнее, чем был.

Не знаю, сможет ли он еще принимать участие в турнирах, проводящихся в Австралии. И я до сих пор не могу уяснить сюжет, когда он встретился с журналистом, будучи заражённым коронавирусом, и не сказал о своём заболевании. Трудно в подобное поверить», — сказал Макинрой в интервью Tennisworldusa.org.