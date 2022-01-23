Павел Котов победил на «челленджере» в Форли

Россиянин Павел Котов, занимающий 231-е место в рейтинге АТР, выиграл «челленджер» в Форли (Италия). В финальном матче он обыграл француза Кантена Гали. Итоговый счёт — 7:5, 6:7, 6:3, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

23-летний Котов выполнил семь эйсов, трижды ошибся при подаче и реализовал два брейк-пойнта в матче, который продолжался 2 часа и 36 минут, а 25-летний Гали восемь раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и не сделал ни одного брейка.



Это второй подобный успех в карьере Котова. Месяц назад он также первенствовал в Форли. В феврале 2020 года он вместе с Романом Сафиуллиным стал победителем турнира «Челлендж Ла-Манша» в парном разряде, переиграв в финале французскую пару Дэн Адедд – Альбано Оливетти.