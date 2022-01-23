Ибрагимович высказался о скандале с Джоковичем в Австралии

Форвард «Милана» и сборной Швеции Златан Ибрагимович ответил на вопрос об отношении к скандалу с сербским теннисистом Новаком Джоковичем. Ранее первую ракетку мира выдворили из Австралии, куда он приехал на Australian Open.
Джокович прилетел в Австралию, получив медотвод, позволяющий не вакцинироваться от коронавируса. Но власти страны посчитали, что у спортсмена не было достаточных оснований для этого. В итоге ему аннулировали визу и депортировали.
Журналист спросил, как шведский футболист относится к критике в адрес Джоковича. Ибрагимович дал понять, что поддерживает позицию серба. Златан задал вопрос журналисту, почему тот вакцинировался. Он ответил, что сделал это ради своего здоровья и защиты окружающих.
«В общем, вы сделали это ради своего здоровья, да? Но требование вакцинироваться, чтобы выступить на теннисном турнире — это другое. Я вакцинировался, потому что считаю, что это меня защищает, а не для того, чтобы играть в футбол. Каждый должен иметь право на своё мнение. Людей не должны заставлять вакцинироваться, чтобы они могли заниматься своим делом и работать», — цитирует Ибрагимовича Daily Express со ссылкой на Journal di Dimanche.
- 23 января 2022
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