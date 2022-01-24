Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Коллинз в почти 3-часовом поединке обыграла Мертенс в 1/8 финала Australian Open — 2022

Коллинз в почти 3-часовом поединке обыграла Мертенс в 1/8 финала Australian Open — 2022
Комментарии

В Мельбурне (Австралия) на стадионе «Мельбурн Парк. Род Лэйвер Арена» состоялся матч 1/8 финала престижного теннисного турнира Australian Open – 2022, в котором сошлись 28-летняя представительница США Даниэль Коллинз (30-й номер WTA) и 26-летняя Элисе Мертенс (26-й номер WTA) из Бельгии.

В упорном противостоянии победа досталась американке Коллинз – 4:6, 6:4, 6:4. Продолжительность встречи составила 2 часа 52 минуты.

На счету Коллинз 1 подача навылет, 7 двойных ошибок и 5 из 18 (28%) реализованных брейк-пойнтов. У её оппонентки – 8 эйсов, 9 двойных ошибок и 4 из 9 (44%) успешных брейков.

В 1/4 финала Australian Open – 2022 Даниэль Коллинз встретится с победительницей пары Симона Халеп (Румыния, 15-й номер WTA) – Ализе Корне (Франция, 61-й номер WTA).

Australian Open (ж). 4-й круг
24 января 2022, понедельник. 03:15 МСК
Даниэль Коллинз
30
США
Даниэль Коллинз
Д. Коллинз
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
4 		6 6
6 		4 4
         
Элисе Мертенс
26
Бельгия
Элисе Мертенс
Э. Мертенс
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022