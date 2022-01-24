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Ализе Корне одолела Симону Халеп и впервые в карьере вышла в четвертьфинал ТБШ

Ализе Корне одолела Симону Халеп и впервые в карьере вышла в четвертьфинал ТБШ
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Французская теннисистка Ализе Корне пробилась в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии, одолев представительницу Румынии Симону Халеп, посеянную под 14-м номером, со счётом 6:4, 3:6, 6:4. Продолжительность противостояния составила 2 часа 33 минуты.

Ализе 1 раз подала навылет, активно выиграла 22 очка и допустила 46 невынужденных ошибок. На счету бывшей первой ракетки мира ни одного эйса, 27 виннеров и 41 ошибка.

За выход в полуфинал стартового турнира «Большого шлема» 2022 года Корне поспорит с американкой Даниэль Коллинз, получившей 27-й номер посева. 32-летняя Ализе впервые в карьере вышла в четвертьфинал мэйджора.

В 2021 году чемпионкой Australian Open стала японская теннисистка Наоми Осака. В финале она обыграла американку Дженнифер Брэйди со счётом 6:4, 6:2.

Australian Open (ж). 4-й круг
24 января 2022, понедельник. 06:25 МСК
Симона Халеп
15
Румыния
Симона Халеп
С. Халеп
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
4 		6 4
6 		3 6
         
Ализе Корне
61
Франция
Ализе Корне
А. Корне
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