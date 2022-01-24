Медведев брал медицинский перерыв в матче с Кресси

В эти минуты на Australian Open проходит матч четвёртого круга, в котором встречаются россиянин Даниил Медведев и американец Максим Кресси. Во время третьего сета вторая ракетка мира Медведев брал медицинский перерыв. Физиотерапевт массажировал россиянину поясницу, после этого он продолжил игру.



Медведев выиграл два первых сета со счётом (6:2, 7:6 (7:4)). «Чемпионат» ведёт прямую текстовую трансляцию матча Медведев — Кресси.

Победитель этого матча в четвертьфинале сыграет либо с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом (9), либо с хорватом Марином Чиличем (27).



Действующим чемпионом Australian Open является первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович. В прошлогоднем финале он обыграл Медведева со счётом 7:5, 6:2, 6:2.