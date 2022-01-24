Навратилова раскритиковала организаторов Australian Open за запрет футболок с Пэн Шуай

Бывшая теннисистка Мартина Навратилова подвергла критике организаторов Открытого чемпионата Австралии после того, как они запретили болельщикам приходить на трибуны в футболках в поддержку китайской теннисистки Пэн Шуай. Ранее стало известно, что служба безопасности Открытого чемпионата Австралии вызвала полицию из-за футболок с изображением скандальной теннисистки Пэн Шуай. На футболках активистов-правозащитников, помимо изображения спортсменки, написано: «Свободу Пэн Шуай». Также полиция изъяла баннер в поддержку Шуай.



Позднее организаторы сообщили, что запрещаются политические и коммерческие демонстрации. Но Навратилова не согласилась с ними.



«Я считаю это очень трусливой позицией. Они неправы. Здесь нет политических демонстраций, это демонстрация в защиту прав человека. Они позволяют Китаю диктовать свою волю на турнире «Большого шлема». Это очень слабая позиция», — цитирует Навратилову Reuters.



Шуай перестала выходить на связь после того, как в своих социальных сетях заявила о домогательствах со стороны бывшего вице-премьера Китая Чжана Гаоли. Молчание продлилось более полутора недель. 17 ноября Пэн отправила письмо с опровержением своих же слов руководству WTA. Общественность скептически отнеслась к подлинности заявления Шуай. Позднее WTA вывела свой бизнес из Китая. МОК является единственной организацией, которая общалась с Шуай после её пропажи.



Позже теннисистка заявила, что её неправильно поняли, когда она рассказала о домогательствах со стороны бывшего вице-премьера страны Чжана Гаоли.

Новость по теме На Australian Open зрителям запретили носить футболки в поддержку Пэн Шуай