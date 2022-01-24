Феликс Оже-Альяссим вышел в 1/4 финала Australian Open и может сыграть с Медведевым

Канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим, посеянный на Открытом чемпионате Австралии под девятым номером, вышел в четвертьфинал, обыграв представителя Хорватии Марина Чилича (27) со счётом 2:6, 7:6 (9:7), 6:2, 7:6 (7:4). Продолжительность противостояния составила 3 часа 35 минут.
Феликс 22 раза подал навылет, активно выиграл 38 очков и допустил 31 невынужденную ошибку. На счету его соперника 24 эйса, 61 виннер и 60 неточностей.
За выход в полуфинал стартового турнира «Большого шлема» 2022 года Оже-Альяссим поспорит с победителем матча Даниил Медведев (Россия, 2) — Максим Кресси (США).
Действующим чемпионом Australian Open является первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович. В прошлогоднем финале он обыграл Медведева со счётом 7:5, 6:2, 6:2.
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