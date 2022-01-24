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Даниил Медведев не без труда победил 70-ю ракетку мира и вышел в четвертьфинал AO

Даниил Медведев не без труда победил 70-ю ракетку мира и вышел в четвертьфинал AO
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Вторая ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев одержал победу в матче четвёртого круга Открытого чемпионата Австралии, в котором его соперником был представитель США Максим Кресси, занимающий 70-е место в рейтинге ATP. Первые две партии выиграл Медведев, а третья осталась за Кресси, однако в четвёртом сете россиянин довёл дело до победы. Итоговый счёт матча — 6:2, 7:6 (7:4), 6:7 (4:7), 7:5 в пользу Медведева. Продолжительность противостояния составила 3 часа 27 минут.

Медведев выполнил 13 эйсов и совершил четыре двойные ошибки. Россиянин реализовал три брейк-пойнта из 12. Его соперник 18 раз подал навылет и 16 раз ошибся на подаче. У него был лишь один шанс сделать брейк, которым он не воспользовался.

Турнирная сетка
Australian Open (м). 4-й круг
24 января 2022, понедельник. 07:00 МСК
Максим Кресси
70
США
Максим Кресси
М. Кресси
Окончен
1 : 3
1 2 3 4 5
             
2 		6 4 7 7 5  
6 		7 7 6 4 7  
             
Даниил Медведев
2
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
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