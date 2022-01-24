«Даня выдержал этот матч». Ольховский — об игре Медведева против Кресси

Бывший российский теннисист Андрей Ольховский прокомментировал победу Даниила Медведева над американцем Максимом Кресси в четвёртом круге Australian Open. Медведев победил со счётом 6:2, 7:6 (7:4), 6:7 (4:7), 7:5. Продолжительность противостояния составила 3 часа 27 минут.

«Понравилось, что Даня выдержал этот матч. Играть против соперников, которые всё время давят, играют практически без ритма, достаточно сложно. Нельзя отдавать ничего своего, держать, когда есть шанс, эти мячи выигрывать. Что Медведев и показал сегодня.

Матч мог закончиться в трёх сетах, были брейк-пойнты в третьем. Кресси мне тоже понравился: появился игрок, которых не хватает. Он с подачей идёт к сетке, против таких теннисистов надо уметь играть. Сейчас меньше ходят к сетке», — сказал Ольховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.