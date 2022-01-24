Собкин: Медведев немного нервничал в матче с Кресси. С такими теннисистами играть тяжело

Заслуженный тренер России Борис Собкин прокомментировал победу Даниила Медведева над американцем Максимом Кресси в четвёртом круге Australian Open. Медведев победил со счётом 6:2, 7:6 (7:4), 6:7 (4:7), 7:5. Продолжительность противостояния составила 3 часа 27 минут.
«Матч был непростой. Учитывая, что все Медведева сравнивают с шахматистом, в данном случае ему пришлось играть не в шахматы, а в блиц. Даня немного нервничал, многие розыгрыши уходили из его контроля и были непредсказуемыми.
Но с такими игроками, как Кресси, играть действительно тяжело. Особенно когда у них всё получается. К чести Дани надо сказать, что он выстоял, провёл хороший матч с непростым противником.
Что касается четвертьфинала с Оже-Альяссимом, соперник сейчас прибавил. Это было видно на ATP Cup, сотрудничество с Тони Надалем пошло ему на пользу. Поединок будет очень непростым. В 1/4 финала «Больших шлемов» простых матчей не бывает», — сказал Собкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
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