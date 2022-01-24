Даниил Медведев: я реально не знаю, что делать, чтобы меня ставили на центральные корты

Вторая ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев высказал недовольство по поводу того, что его матч четвёртого круга Australian Open с американцем Максимом Кресси поставили на «Маргарет Корт Арену». Медведев второй раз подряд провёл матч на этом корте.

«Я реально не знаю, что делать, чтобы меня ставили на центральные корты», — сказал Медведев на пресс-конференции.

Сегодня, 24 января, Медведев вышел в четвертьфинал Australian Open. Российский теннисист в четырёх сетах победил представителя США Максима Кресси. В первом круге Открытого чемпионата Австралии 2022 года Медведев победил представителя Швейцарии Генри Лааксонена, во втором сломил сопротивление австралийца Ника Кирьоса, а в третьем расправился с Ботиком ван де Зандсхулпом из Нидерландов.