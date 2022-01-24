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Свёнтек обыграла Кырстю и вышла в четвертьфинал Australian Open

Свёнтек обыграла Кырстю и вышла в четвертьфинал Australian Open
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Польская теннисистка Ига Свёнтек вышла в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии. Девятая ракетка мира в матче четвёртого круга переиграла румынку Сорану Кырстю. Матч завершился со счётом 5:7, 6:3, 6:3.

Свёнтек выполнила два эйса, допустила пять двойных ошибок и реализовала три брейк-пойнта из 13. Её соперница, занимающая 38-е место в рейтинге WTA, дважды подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из 12. Продолжительность матча составила 2 часа 28 минут.

Следующей соперницей Свёнтек станет победительница матча Кайя Канепи (Эстония) — Арина Соболенко (Беларусь).

Напомним, в третьем круге турнира Свёнтек обыграла россиянку Дарью Касаткину.

Australian Open является первым турниром «Большого шлема» в году.

Australian Open (ж). 4-й круг
24 января 2022, понедельник. 10:50 МСК
Ига Свёнтек
9
Польша
Ига Свёнтек
И. Свёнтек
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
5 		6 6
7 		3 3
         
Сорана Кырстя
38
Румыния
Сорана Кырстя
С. Кырстя
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