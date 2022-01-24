Ига Свёнтек расплакалась прямо на корте после выхода в ¼ финала Australian Open. Видео
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Победительница «Ролан Гаррос» 2020 года, бывшая четвёртая ракетка мира, польская теннисистка Ига Свёнтек, которая вышла в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии 2022 года, переиграв Сорану Кырстю из Румынии (5:7, 6:3, 6:3), расплакалась на корте сразу по окончании матча.
Права на видео принадлежат Tennis Australia. Посмотреть видео можно в официальном «твиттере» Australian Open.
Следующей соперницей Иги Свёнтек станет победительница противостояния Кайя Канепи (Эстония) — Арина Соболенко (Беларусь).
Напомним, в третьем круге турнира Свёнтек обыграла россиянку Дарью Касаткину.
Открытый чемпионат Австралии по традиции является первым турниром «Большого шлема» в году. Турнир завершится 30 января.
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