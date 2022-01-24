Стефанос Циципас в пяти сетах одолел американца Фритца и вышел в четвертьфинал AO

Четвёртая ракетка мира, греческий теннисист Стефанос Циципас одержал победу в матче четвёртого раунда Australian Open, в котором его соперником был американец Тейлор Фритц, занимающий 22-е место в рейтинге ATP. Грек вышел в четвертьфинал турнира.
Циципасу, проигравшему первую и третью партии, дважды пришлось отыгрываться. В решающей партии он победил со счётом 6:4. Окончательный счёт матча — 4:6, 6:4, 4:6, 6:3, 6:4 в пользу греческого спортсмена. Продолжительность противостояния составила 3 часа 26 минут.
На счету Циципаса 19 эйсов и одна двойная ошибка. Грек реализовал три брейк-пойнта из пяти (процент реализации — 60%). Что касается Фритца, то он 13 раз подал навылет и четырежды ошибся на подаче, реализовав при этом лишь два брейк-пойнта из 15 (13%).
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