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Стефанос Циципас в пяти сетах одолел американца Фритца и вышел в четвертьфинал AO

Стефанос Циципас в пяти сетах одолел американца Фритца и вышел в четвертьфинал AO
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Четвёртая ракетка мира, греческий теннисист Стефанос Циципас одержал победу в матче четвёртого раунда Australian Open, в котором его соперником был американец Тейлор Фритц, занимающий 22-е место в рейтинге ATP. Грек вышел в четвертьфинал турнира.

Циципасу, проигравшему первую и третью партии, дважды пришлось отыгрываться. В решающей партии он победил со счётом 6:4. Окончательный счёт матча — 4:6, 6:4, 4:6, 6:3, 6:4 в пользу греческого спортсмена. Продолжительность противостояния составила 3 часа 26 минут.

На счету Циципаса 19 эйсов и одна двойная ошибка. Грек реализовал три брейк-пойнта из пяти (процент реализации — 60%). Что касается Фритца, то он 13 раз подал навылет и четырежды ошибся на подаче, реализовав при этом лишь два брейк-пойнта из 15 (13%).

Australian Open (м). 4-й круг
24 января 2022, понедельник. 12:40 МСК
Тейлор Фритц
22
США
Тейлор Фритц
Т. Фритц
Окончен
2 : 3
1 2 3 4 5
             
6 		4 6 3 4
4 		6 4 6 6
             
Стефанос Циципас
4
Греция
Стефанос Циципас
С. Циципас
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