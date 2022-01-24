Кто станет чемпионом Australian Open — 2022?

На Открытом чемпионате Австралии определились все участники четвертьфиналов. В связи с этим «Чемпионат» проводит опрос, предлагая спрогнозировать, кто выиграет турнир.



Борьбу за титул продолжает и Даниил Медведев, представляющий Россию. Его следующим соперником будет канадец Феликс Оже-Альяссим.



Помимо них в четвертьфинал пробились Гаэль Монфис (Франция), Маттео Берреттини, Янник Синнер (оба — Италия), Денис Шаповалов (Канада), Рафаэль Надаль (Испания) и Стефанос Циципас (Греция).