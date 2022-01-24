Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Кто станет чемпионом Australian Open — 2022?

Кто станет чемпионом Australian Open — 2022?
Комментарии

На Открытом чемпионате Австралии определились все участники четвертьфиналов. В связи с этим «Чемпионат» проводит опрос, предлагая спрогнозировать, кто выиграет турнир.

Борьбу за титул продолжает и Даниил Медведев, представляющий Россию. Его следующим соперником будет канадец Феликс Оже-Альяссим.

Помимо них в четвертьфинал пробились Гаэль Монфис (Франция), Маттео Берреттини, Янник Синнер (оба — Италия), Денис Шаповалов (Канада), Рафаэль Надаль (Испания) и Стефанос Циципас (Греция).

Медведев — в 1/4 финала Australian Open! Но американский «сеточник» заставил его психовать Медведев — в 1/4 финала Australian Open! Но американский «сеточник» заставил его психовать
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022