Кто станет чемпионом Australian Open — 2022?
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На Открытом чемпионате Австралии определились все участники четвертьфиналов. В связи с этим «Чемпионат» проводит опрос, предлагая спрогнозировать, кто выиграет турнир.
Борьбу за титул продолжает и Даниил Медведев, представляющий Россию. Его следующим соперником будет канадец Феликс Оже-Альяссим.
Помимо них в четвертьфинал пробились Гаэль Монфис (Франция), Маттео Берреттини, Янник Синнер (оба — Италия), Денис Шаповалов (Канада), Рафаэль Надаль (Испания) и Стефанос Циципас (Греция).
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