Арина Соболенко в сумме допустила 56 двойных ошибок на Australian Open – 2022
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Вторая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко в сумме за выступление на Открытом чемпионате Австралии – 2022 допустила 56 двойных ошибок.
Ранее Соболенко (2) завершила выступление на Australian Open – 2022, в 1/8 финала проиграв представительнице Эстонии Кайе Канепи со счётом 7:5, 2:6, 6:7 (7:10). Таким образом, Арина повторила свой лучший результат Мельбурна в карьере.
В каждом матче соревнований Соболенко допускала минимум 10 двойных ошибок (14 – в среднем): 12 – в первом круге, 19 – во втором, 10 – в третьем и 15 – в четвёртом.
В 2021 году чемпионкой Открытого чемпионата Австралии стала японская теннисистка Наоми Осака, обыгравшая в финале американку Дженнифер Брэйди со счётом 6:4, 6:2.
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